Сійярто підтримав спікера парламенту Угорщини, який критикував Зеленського
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтримав критику української влади з боку спікера угорського парламенту Ласло Кевера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини у Facebook.
"У той час як в останні місяці в Угорщині працювали десятки тисяч людей, щоб допомогти Україні та українському народу, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокують нас, брешуть і намагаються очорнити нас", - написав Сійярто.
За його словами, представники української влади жодного разу від початку війни "не сказали щось позитивне про Угорщину".
Він додав, що критика Кевера, яка звучала на адресу Києва, є абсолютно заслуженою та спікер парламенту Угорщини "повністю правий".
Нагадаємо, раніше Кевер назвав "якоюсь психічною проблемою" рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він іноді жорстко просить західних партнерів щодо підтримки України у протистоянні російській агресії.
Пізніше в МЗС України вимагали вибачень від Кевера за такі різкі слова на адресу голови української держави.
Радник голови ОП Михайло Подоляк після цього сказав, що критика на адресу Угорщини пов'язана з тим, що вона є єдиною "проблемною" країною в європейській сім'ї.
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