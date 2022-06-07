В Кремле готовы ударить по госучереждениям Украины, а Джонсон получил вотум доверия: новости за 6 июня

В России назвали условие для ударов по инфраструктуре и госучреждениям, премьер-министр Британии Борис Джонсон получил вотум доверия от парламента, на киевских АЗС снова есть бензин. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 6 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Кремле готовы ударить по госучереждениям Украины: названо условие

В России назвали условие для ударов по инфраструктуре и госучреждениям Украины. Это случится, если Киев получит оружие определенного образца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, пишет "Известия".

"Россия может нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО дальнего действия", - сказал он.

Украина, Россия и Турция разработали "дорожную карту" вывоза зерна из Одессы, - СМИ

Украина, Россия и Турция разработали предварительный план вывоза зерна из порта Одессы. В частности, Турция займется разминированием прибрежных вод в районе Одессы, а российские корабли будут сопровождать грузы до Босфора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Известия.

"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли...", - пишет издание со ссылкой на данные анонимного источника.

В Берлине опасаются использования Украиной немецких танков для вторжения в Россию, - Spiegel

Правительство Германии откладывает поставку танков Украине в том числе из-за опасений побед Украины. В Берлине опасаются, что военная техника может быть использована для вторжения в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Spiegel.

Источники, близкие к правительству Германии, говорят, что есть опасения, что Украина может стать самоуверенной, если одержит серию побед на поле боя и выйдет на российскую территорию, а это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России.

Сийярто поддержал спикера парламента Венгрии, критиковавшего Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал критику украинской власти со стороны спикера венгерского парламента Ласло Кевера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии в Facebook.

"В то время как в последние месяцы в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить", - написал Сийярто.

Джонсон получил вотум доверия от парламента Британии

Палата общин парламента Британии объявила результаты тайного голосования по поводу вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону.

Консерваторам не хватило голосов, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия. Таким образом, глава британского правительства получил иммунитет на год.

На киевских АЗС снова есть бензин: сколько стоит топливо

Ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

В частности, бензин можно купить на киевских заправках сети WOG. Кроме того, продают топливо на нескольких АЗС сети ОККО. Есть бензин и в сети KLO, а также на Shell, Socar и заправках группы "Приват".

В Украине на смену солнечной погоде придут грозовые дожди и местами шквалы

Погода в Украине до конца текущей недели, с 7 по 12 июня, за счет преобладания антициклонального характера будет теплая и без экстремальной жары, при этом ожидают периодические дожди с грозами в некоторых регионах, град и шквалы, в то время как в других будет весьма засушливо.