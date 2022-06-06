ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський назвав найбільш складні ділянки на фронті

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 16:04
Зеленський назвав найбільш складні ділянки на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Іван Носальський

Станом на понеділок, 6 червня, Запорізький та Сєверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це розповів журналістам президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, зараз спостерігається загрозлива ситуація у Запорізькій області та Сєверодонецьку.

"На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але у нас є шанс стримати наступ", - наголосив президент.

Також голова української держави додав, що зараз Сєвєродонецьк не можна віддавати загарбникам, оскільки його деокупація "даватиметься дуже великими жертвами".

"У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10-15 залишилося (місцевих жителів - ред.). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, лише наші військові", - розповів Зеленський про свій візит до Луганської області.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що ЗСУ зачистили половину Сєверодонецька від росіян.

Також ми писали, що, за словами Гайдая, українські військові здатні вибити окупантів з Сєверодонецька. Проте місто не має важливого стратегічного значення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сєвєродонецьк Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою