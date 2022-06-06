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У Берліні побоюються використання Україною німецьких танків для вторгнення в Росію, - Spiegel

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Берлін, Понеділок 06 червня 2022 10:04
У Берліні побоюються використання Україною німецьких танків для вторгнення в Росію, - Spiegel Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Німеччини відкладає поставку танків Україні в тому числі через побоювання перемог України. У Берліні побоюються, що військова техніка може бути використана для вторгнення в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Spiegel.

Джерела, близькі до уряду Німеччини, кажуть, що є побоювання, що Україна може стати самовпевненою, якщо здобуде серію перемог на полі бою і вийде на російську територію, а це означатиме, що німецькі танки знову опиняться на території Росії.

Як зазначає видання поки безпосередньо на Україну з Німеччини не поставлено жодного важкого озброєння. І навіть якщо всі системи, які зараз були обіцяні, в кінцевому підсумку потраплять в країну, не можна повернути час, який було втрачено. Будь-яка зброя, що надійшла в Україну раніше, могла переламати хід війни на користь Києва.

А останнім часом військова допомога Україні з боку Німеччини навіть різко скоротилася. Як повідомляла газета Welt am Sonntag, останнім часом навіть легкі озброєння не поставлялися в скільки-небудь значних кількостях. У період з 30 березня по 26 травня з Німеччини прибули тільки дві партії, і вони складалися зі зброї меншого калібру, такого як протитанкові міни.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не виключив, що Німеччина поставить Україні, крім систем IRIS-T, і підводні човни.

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