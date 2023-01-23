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Это абсолютно срочно: Столтенберг о поставках западных танков Украине

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Понедельник 23 января 2023 22:17
Это абсолютно срочно: Столтенберг о поставках западных танков Украине Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Поставка Украине более тяжелого вооружения и других боевых систем абсолютно срочна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит Spiegel.

Столтенберг отметил единство НАТО и вновь выступил за увеличение поставок оружия.

"С тех пор как война началась почти год назад, в альянсе был беспрецедентный уровень поддержки", - заявил генсек.

Столтенберг добавил, что союзники по НАТО должны поставлять более тяжелое вооружение и оборудование для Вооруженных сил Украины. Язык касается боевых систем и называет это совершенно срочной потребностью. Также он приветствует все объявления западных стран по поставкам танков для Украины.

"Итак, если мы действительно хотим иметь решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, тогда абсолютно необходимо действовать именно так", - добавил генсек.

Напомним, западные союзники не пришли к соглашению о предоставлении Украине боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

Однако глава МИД Германии Анналена Бербок 22 января подчеркнула, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Министр обороны Германии Борис Писториус пояснил, что в ближайшее время будет одобрено решение о том, отправлять ли танки Leopard немецкого производства в Украину.

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