Это абсолютно срочно: Столтенберг о поставках западных танков Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит Spiegel.

Столтенберг отметил единство НАТО и вновь выступил за увеличение поставок оружия.

"С тех пор как война началась почти год назад, в альянсе был беспрецедентный уровень поддержки", - заявил генсек.

Столтенберг добавил, что союзники по НАТО должны поставлять более тяжелое вооружение и оборудование для Вооруженных сил Украины. Язык касается боевых систем и называет это совершенно срочной потребностью. Также он приветствует все объявления западных стран по поставкам танков для Украины.

"Итак, если мы действительно хотим иметь решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, тогда абсолютно необходимо действовать именно так", - добавил генсек.