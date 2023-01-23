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Главы МИД стран Евросоюза обсудят передачу танков Украине

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 23 января 2023 10:21
Главы МИД стран Евросоюза обсудят передачу танков Украине Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня обсудят военную поддержку Украины. В частности, на повестке дня передача танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля перед заседанием министров.

Он отметил, что сегодняшнее заседание Европейского совета по внешним делам будет посвящено военной помощи для Украины.

"Мы начнем с украинской войны. Мы начнем с того, как продолжить военную поддержку Украины", - сказал Боррель.

Дипломат добавил, что министры будут обсуждать новый транш военной помощи, а также уровень поддержки с учетом обязательств, которые страны ЕС взяли на себя во время встречи в Рамштайне. По словам Борреля, в обсуждении примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава европейской дипломатии считает, что последняя встреча в формате "Рамштайн" была весь продуктивной. Он подчеркнул, что на ней обсуждали не только передачу танков, но этот вопрос сегодня будет на повестке дня заседания глав МИД.

Боррель надеется, что политическое решение по танкам будет принято, а формальное - согласуют позднее.

Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что политическое решение по танкам для Украины еще не согласовали в основном из-за нежелания Германии.

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