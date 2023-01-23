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Комитет Рады провел заседание по возможным злоупотреблениям в Минобороны: итоги

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Украина, Понедельник 23 января 2023 18:15
Комитет Рады провел заседание по возможным злоупотреблениям в Минобороны: итоги Фото: Комитет Рады провел заседание по поводу возможных злоупотреблений в Минобороны (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке провел заседание, на котором заслушали руководство Минобороны по вопросам закупки продуктов питания для украинских военных после скандальной публикации СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианны Безуглы.

"Закончилось заседание Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, на котором заслушали руководство Министерства обороны Украины и представителей НАБУ, ГБР, СБУ", - написала Безугла.

По словам заместителя председателя комитета во время заседания:

  • были представлены контракты;
  • министр обороны доложил и объяснил подробности;
  • НАБУ рассказали, что по этому вопросу возбуждено уголовное производство;
  • ГБР и СБУ рассказали, что по ряду процессов закупок и поставок питания продолжаются расследования.

Отмечено, что члены комитета обратились в правоохранительные органы с призывом уделить внимание расследованиям по закупкам для ВСУ.

Также они планируют ознакомиться с фирмами-поставщиками продуктов питания для украинских военных и инициировать законопроект о частичном открытии информации о закупках в условиях военного положения.

Напомним, в СМИ массово распространилась информация о том, что в Министерстве обороны Украины якобы закупают пищевые продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах столицы.

Министерство обороны отреагировало на информацию СМИ. Там заявили, что уже инициировали проверку и обращение в СБУ для расследования этого дела.

В Свою очередь компания "Актив компани", являющаяся одним из поставщиков услуг питания Минобороны, отреагировала на обвинения в завышении цен. Предприятие опровергло упреки в нерыночных ценах и объяснило, из чего складывается стоимость услуги.

Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал руководство Минобороны Украины в связи со скандалом с закупками продуктов для украинских военных по завышенной цене.

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