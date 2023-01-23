К санкциям против РФ и потолку цен на нефть присоединились еще восемь стран Европы
В понедельник, 23 января, еще восемь стран присоединились к санкциям против РФ и потолку цен на российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Совета ЕС.
"Совет продолжает действие существующих ограничительных мер до 15 марта 2023 г. и вносит поправки в список лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в сообщении.
К этому решению присоединились страны-кандидаты, а именно Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина. Также к ограничениям против РФ присоединились страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Напомним, что Европейский союз 16 декабря официально согласовал девятый пакет санкций против России.
Страны Большой семерки и члены ЕС смогут введением потолка цен на нефтепродукты из РФ добиться тех же целей, что и с введением ограничений на российскую нефть, но в процессе может возникнуть ряд сложностей.
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