Катер и более 700 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине
Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 23 января (t.me/GeneralStaffZSU)
По данным на утро понедельника, 23 января, украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 121 480 военных. Также ВСУ подбили российский катер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 23.01 ориентировочно составили:
- личного состава 121 480 (+720) человек ликвидировано,
- танков - 3150 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6276 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2146 (+2) ед,
- РСЗО - 447 (+2) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1894 (+2),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,
- специальной техники - 193 (+0).
Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 22 января успешно отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
При этом по оценкам Института изучения войны, риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас оценивается как очень низкий.
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