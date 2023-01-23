Катер и более 700 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине

По данным на утро понедельника, 23 января, украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 121 480 военных. Также ВСУ подбили российский катер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 22 января успешно отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

При этом по оценкам Института изучения войны, риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас оценивается как очень низкий.

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