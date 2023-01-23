США раздражены колебаниями Германии из-за передачи танков Украине, - СМИ
США были очень раздражены колебаниями Берлина относительно передачи Украине танков Leopard 2. У Байдена рассчитывали, что на встрече союзников Украины в Рамштайне 20 января решение все же будет принято.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
"Белый дом коммуницировал с аппаратом канцлера в необычно резком тоне: Вашингтон, очевидно, раздражен тем, что федеральное правительство увязало поставки Leopard 2 Украине с предварительными условиями", - говорится в статье.
Как уточняет Süddeutsche Zeitung, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником канцлера Германии Йенсом Плеттнером резко отзывался о поведении Берлина, а до того, во время "Рамштайна", в напряженной атмосфере прошла и встреча делегаций США и Германии.
Перед совещанием в Рамштайне в прессе циркулировала информация, что канцлер Германии Олаф Шольц готов дать разрешение на передачу Leopard 2 только после того, как США согласятся дать Украине свои Abrams.
США заявляли, что о подобном предварительном условии с Германией не говорили, а Abrams не хотят передавать Украине, потому что те слишком дороги и сложны в эксплуатации.
Как сообщалось, 20 января в Германии прошли переговоры в формате "Рамштайн".
В частности, Польша заявила, что решение о передаче танков Leopard для Украины на сегодняшней встрече в "Рамштайне" принято не было, однако переговоры будут продолжаться.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным Spiegel, Министерство обороны Германии может передать ВСУ 19 старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага.
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