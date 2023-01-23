Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей, есть жертвы
В понедельник, 23 января, прокремлевские войска нанесли удары по приграничью Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Facebook.
Так, в период с 13:15 до 15:00 было зафиксировано 19 прилетов, вероятно из САУ, в районе н.п. Михальчина Слобода.
При этом с 14:00 до 14:17 стало известно о 15 приходах, предварительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Сопич.
Также оккупанты стреляли из миномета 120 мм в районе н.п. Бучки в период с 13:40 до 14:36. Было зафиксировано 12 приходов.
Кроме того, с 13:40 до 14:40 стало известно о 22 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в район урочища Черты.
Также с 15:00 до 15:20 поступила информация о 14 приходов, предварительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Студенок.
Помимо этого в период с 15:20 до 15:35 стало известно о 10 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Кучеровка. Центр экстренной помощи села сообщило о жертвах в результате обстрела.
Напомним, вчера войска России обстреляли приграничье Сумской области из минометов и артиллерии четыре раза.
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