ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрелы Донецкой области: враг за сутки ранил четверых гражданских

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 23 января 2023 08:38
Обстрелы Донецкой области: враг за сутки ранил четверых гражданских Фото: враг за сутки ранил четверых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Вследствие обстрелов ранения получили четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 22 января россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1316 человек, еще 2876 гражданских получили ранения. При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее в Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах. Двое из них не выжили.

Также на днях российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате обстрела есть раненый.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
ВСУ отбили 11 атак в двух областях и уничтожили 3 склада оккупантов, - Генштаб
ВСУ отбили 11 атак в двух областях и уничтожили 3 склада оккупантов, - Генштаб
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны