ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшая и раненый

Новина українською →
Харьковская область, Понедельник 23 января 2023 08:41
Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшая и раненый Фото: россияне обстреляли Харьковскую область (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за прошедшие сутки вели обстрелы по мирным населенным пунктам Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской области Олега Синегубова.

В частности, в Купянске российский снаряд попал во двор жилого дома. В Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. В результате атаки 49-летний мужчина получил ранение.

Кроме того, в селе Петровка Золочевской общины от российских артиллерийских обстрелов погибла 67-летняя женщина.

К тому же, около 22:00 захватчики нанесли ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по пгт Песочин Харьковского района. Там разрушено хозяйственное сооружение. Обошлось без пострадавших.

РБК-Украина сообщало, что вчера россияне обстреляли жилые дома и кладбище в Харьковской области.

К тому же, Харьковская область остается одним из самых заминированных регионов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины Купянск
NEWS
ВСУ отбили 11 атак в двух областях и уничтожили 3 склада оккупантов, - Генштаб
ВСУ отбили 11 атак в двух областях и уничтожили 3 склада оккупантов, - Генштаб
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны