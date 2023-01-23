Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшая и раненый

Российские оккупанты за прошедшие сутки вели обстрелы по мирным населенным пунктам Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской области Олега Синегубова.

В частности, в Купянске российский снаряд попал во двор жилого дома. В Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. В результате атаки 49-летний мужчина получил ранение.

Кроме того, в селе Петровка Золочевской общины от российских артиллерийских обстрелов погибла 67-летняя женщина.

К тому же, около 22:00 захватчики нанесли ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по пгт Песочин Харьковского района. Там разрушено хозяйственное сооружение. Обошлось без пострадавших.

РБК-Украина сообщало, что вчера россияне обстреляли жилые дома и кладбище в Харьковской области.

К тому же, Харьковская область остается одним из самых заминированных регионов Украины.

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