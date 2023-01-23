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Синоптик рассказала о погоде на неделю

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Украина, Понедельник 23 января 2023 19:00
Синоптик рассказала о погоде на неделю Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие семь дней погода в Украине будет без метеорологических "стрессов". Осадки не предвидятся, температура на градусниках будет всю неделю колебаться в районе нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Неделя будет синоптически спокойной, без резких колебаний температуры или бурных метеорологических явлений и, что бывает не часто, однородной", - рассказала она.

По словам синоптика, в ближайшие 7 дней будет преобладать антициклонический тип погоды, то есть на существенные осадки не стоит рассчитывать.

"Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля, опускаясь ночью до минусов", - добавила Диденко.

Отметим, что завтра в Украине ожидается морозная погода, местами туман.

Напомним, в Киеве с начала января 2023 года обновлено уже 16 температурных рекордов. Это больше, чем за весь 2022 год.

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