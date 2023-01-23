Мороз крепчает. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра во вторник, 24 января, в Украине ожидается морозная погода, местами туман. При этом ни дождей, ни снега ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура ночью 1-6° мороза, в северо-восточных и восточных областях местами 7-10° мороза, по крайней мере страны 0-2° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и в Крыму 5-9° тепла.

Как сообщалось, синоптики на сегодня, 23 января, обещали погоду в Украине без осадков, местами даже до +11 градусов днем. Но в Приазовье вероятный сильный ветер, а в Карпатах - туман.

Интересно, что в Киеве с начала января 2023 года обновлено уже 16 температурных рекордов. Это больше, чем за весь 2022 год.

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