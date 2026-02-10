Когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности: Уитакер дал ответ
Соединенные Штаты подпишут с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, когда "это будет уместно".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер во время онлайн-брифинга с журналистами.
Он ответил на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписали документ.
"Когда речь идет о подписании соглашений или договоренностей, всегда есть определенные временные рамки. Поэтому и президент Трамп, и президент Зеленский подпишут документы тогда, когда это будет уместно и когда процесс продвижения к мирному соглашению этого потребует", - сказал Уитакер.
Он также рассказал, что мирные переговоры продолжаются, и подчеркнул, что обсуждение свелось к территориальному вопросу.
"Думаю, это и отвечает на ваш вопрос: есть убеждение, что по другим договоренностям уже достигнуто согласие. Мы сейчас ближе к миру в Украине, чем когда-либо раньше", - заявил постпред США.
В то же время Уитакер добавил, что "стоит продолжать молиться за мир", но при этом обеспечить Украину всем необходимым для ее обороны.
Мирные переговоры по Украине
Напомним, по состоянию на сегодня подготовлено несколько ключевых документов: общий мирный план из 20 пунктов, документ о гарантиях безопасности, а также "соглашение о процветании" Украины (восстановление).
В конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и Россией. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Кроме того, согласно обнародованной в СМИ информации и исходя из публичных заявлений, нерешенным фактически остается территориальный вопрос, а именно - Донбасс и ЗАЭС.
Отметим, Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Однако, собеседники считают, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.
Кроме того, Владимир Зеленский публично заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.