Коли Україна та США підпишуть угоду про гарантії безпеки: Вітакер дав відповідь
Сполучені Штати підпишуть з Україною угоду про гарантії безпеки, коли "це буде доречно".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив постпред США при НАТО Метью Вітакер під час онлайн-брифінгу з журналістами.
Читайте також: Росія має піти на поступки для миру з Україною: ЄС готує конкретний перелік
Він відповів на запитання про те, чому президент США Дональд Трамп та лідер України Володимир Зеленський досі не підписали документ.
"Коли йдеться про підписання угод чи домовленостей, завжди є певні часові рамки. Тому і президент Трамп, і президент Зеленський підпишуть документи тоді, коли це буде доречно і коли процес просування до мирної угоди цього вимагатиме", - сказав Вітакер.
Він також розповів, що мирні переговори тривають, і наголосив, що обговорення звелося до територіального питання.
"Гадаю, це й відповідає на ваше запитання: є переконання, що щодо інших домовленостей уже досягнуто згоди. Ми зараз ближче до миру в Україні, ніж будь-коли раніше", - заявив постпред США.
Водночас Вітакер додав, що "варто продовжувати молитися за мир", але при цьому забезпечити Україну всім необхідним для її оборони.
Мирні переговори щодо України
Нагадаємо, станом на сьогодні підготовлено кілька ключових документів: загальний мирний план з 20 пунктів, документ про гарантії безпеки, а також "угода про процвітання" України (відновлення).
Наприкінці січня і на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі відбулися вже два раунди переговорів між Україною, США і Росією. На останній зустрічі, за словами секретаря РНБО Рустема Умерова, сторони обговорили методи впровадження перемир'я і моніторингу припинення бойових дій.
Крім того, згідно з оприлюдненою в ЗМІ інформацією та виходячи з публічних заяв, невирішеним фактично залишається територіальне питання, а саме - Донбас і ЗАЕС.
Зазначимо, Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Україна і США обговорили укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Однак, співрозмовники вважають, що терміни можуть бути зміщені через те, що питання територій так і не вирішено.
Крім того, Володимир Зеленський публічно заявив, що США пропонують сторонам завершити війну РФ проти України до початку літа. Він припустив, що американці будуть чинити дипломатичний тиск у зв'язку з цим графіком.