Глава МИД обсудил безопасность в Черноморском регионе с румынским коллегой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с румынским коллегой Богданом Ауреску. Одной из тем обсуждений стало укрепление безопасности в Черноморском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter .

"Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, направленных на усиление безопасности в Черноморском регионе и за его пределами", - рассказал украинский министр.

Кулеба отметил, что Ауреску осудил казнь украинского военного и другие зверства российских оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что 12-13 апреля в Румынии состоится первая Черноморская конференция по безопасности, проведение которой инициировала Украина.

Также мы писали, что Кулеба 12-13 апреля в Бухаресте проведет встречи с главами МИД Румынии и Молдовы.

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