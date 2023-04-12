В оккупированном Скадовске назревает гуманитарный кризис, враг ограничил поставки лекарств

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В то же время во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая "власть" значительно ограничила поставки всех видов лекарств в аптеки", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты массово вывозят награбленное имущество горожан из временно оккупированной части Херсонской области.

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