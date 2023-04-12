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В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

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Ивано-Франковская область, Среда 12 апреля 2023 20:25
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение Фото: в Ивано-Франковской области произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 12 апреля, вблизи города Яремче Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение 10 км к западу от города Яремче - магнитудой 2,5 (по шкале Рихтера) на глубине 6 км.

По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Такая интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.

Отмечается, что последнее землетрясение из этого района было зарегистрировано 22 декабря 2022 в Надвирнянском районе с магнитудой 2,4.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине 5 апреля было зафиксировано землетрясение. Кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные переменным перемещением масс горных пород в недрах Земли, наблюдались в Закарпатье.

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