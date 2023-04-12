Россияне планируют вывезти почти три тысячи детей из Луганской области

Военные Российской Федерации планируют вывезти около трех тысяч детей с территории временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную военную администрацию.

Несмотря на то, что еще в прошлом месяце Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест детского омбудсмена РФ Марии Львово-Беловой и российского диктатора Владимира Путина, обвинив их в военных преступлениях в связи с незаконной депортацией украинских детей, эти действия на оккупированных территориях не прекращаются.

"Оккупанты готовят к депортации более 2,7 тысячи детей из Луганской области", - сообщили в ОВА.

По данным администрации, в так называемой ЛНР продолжаются медицинские осмотры детей, после которых определенное их количество исчезает. Медики из России уже осмотрели более 94 тысяч мальчиков и девушек.

После медицинского осмотра у детей якобы находят патологии, которые, по словам россиян, являются поводом для так называемой эвакуации детей из Украины. Разной степени патология пока "обнаружена" у 69,6% из осмотренных детей.

"Выписаны направления на госпитализацию, которая обычно проходит в медучреждениях на территории РФ, 2726 детям", - добавили в администрации.

Россияне заявляют, что медицинские осмотры проводят так называемые "независимые эксперты" из Башкортостана и Татарстана, а также из Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской областей РФ.

Напомним, недавно стало известно, что российские кафиры незаконно вывезли воспитанников Херсонского областного дома ребенка.

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