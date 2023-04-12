В Днепре может подняться уровень воды. Киевлян предупредили об угрозе подтопления

Фото: в Днепре может подняться уровень воды (Getty Images)

В результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС 12-13 апреля в Киеве и Бориспольском районе может подняться уровень воды в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.

"12-13 апреля, вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, уровень воды реки Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки", - говорится в сообщении Укргидрометцентра. В настоящее время наблюдается І уровень опасности - желтый. В КГГА отметили, что столичные службы мониторят ситуацию и готовы использовать все необходимые средства, если возникнет угроза подтоплений.