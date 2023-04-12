ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре может подняться уровень воды. Киевлян предупредили об угрозе подтопления

Новина українською →
Киев, Среда 12 апреля 2023 22:15
В Днепре может подняться уровень воды. Киевлян предупредили об угрозе подтопления Фото: в Днепре может подняться уровень воды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС 12-13 апреля в Киеве и Бориспольском районе может подняться уровень воды в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.

"12-13 апреля, вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, уровень воды реки Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В настоящее время наблюдается І уровень опасности - желтый.

В Днепре может подняться уровень воды. Киевлян предупредили об угрозе подтопления

В КГГА отметили, что столичные службы мониторят ситуацию и готовы использовать все необходимые средства, если возникнет угроза подтоплений.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что из-за поднятия уровня воды в Десне, было нарушено движение на автодороге Р65 Новгород-Северский - Шостка. Подтопление произошло в районе села Путивск, поэтому участок нужно объезжать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр КГГА Киев
NEWS
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно