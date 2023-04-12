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У Путина отличились циничным заявлением о кадрах с казнью военного ВСУ

Новина українською →
Россия, Среда 12 апреля 2023 13:26
У Путина отличились циничным заявлением о кадрах с казнью военного ВСУ Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле цинично отреагировали на казнь украинского военного. В частности, видео с кадрами обесглавливания бойца ВСУ назвали "ужасными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так, Песков усомнился в подлинности кадров, попавших в сеть.

"Кадры в соцсетях с обезглавливанием военнослужащего ужасны, нужно проверить их достоверность", - сказал он.

Он отметил, что это видео может стать поводом для проверки. В Кремле сомневаются в том, "имело ли это место, и если да, то где и со стороны кого".

Напомним, в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного. СБУ уже начала досудебное расследование по факту опубликованных кадров. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что компетентные органы устанавливают личность украинского военного, которого казнили российские оккупанты. А украинцев попросила не выдвигать свои предположения до официальных выводов.

На видео уже отреагировал президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба и руководитель ОП Андрей Ермак.

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