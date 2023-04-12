Шмыгаль призвал передать Украине F-16 на встрече с главой Пентагона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином и призвал начать поставки западных истребителей F-16.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом глава украинского правительства заявил по итогам встречи.

"Мы выиграем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка", - подчеркнул премьер.

При этом Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал, что США расширят производство вооружений для Украины.

"Мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", - отметил глава Пентагона.

Министр обороны США также поблагодарил Украину за ее ответственность в вопросе военной помощи, которую ей уже передали.

"Позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы наша помощь в сфере безопасности оставалась в руках защитников Украины", - добавил он.