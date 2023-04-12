Шмыгаль призвал передать Украине F-16 на встрече с главой Пентагона
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином и призвал начать поставки западных истребителей F-16.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом глава украинского правительства заявил по итогам встречи.
"Мы выиграем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка", - подчеркнул премьер.
При этом Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал, что США расширят производство вооружений для Украины.
"Мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", - отметил глава Пентагона.
Министр обороны США также поблагодарил Украину за ее ответственность в вопросе военной помощи, которую ей уже передали.
"Позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы наша помощь в сфере безопасности оставалась в руках защитников Украины", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 12 апреля находится с рабочим визитом в США. Он ожидает новых договоренностей по поддержке Украины.
Также мы писали, что вчера, 11 апреля, Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине.
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