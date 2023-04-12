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Шмыгаль призвал передать Украине F-16 на встрече с главой Пентагона

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Вашингтон, Среда 12 апреля 2023 18:54
Шмыгаль призвал передать Украине F-16 на встрече с главой Пентагона Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином и призвал начать поставки западных истребителей F-16.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом глава украинского правительства заявил по итогам встречи.

"Мы выиграем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка", - подчеркнул премьер.

При этом Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал, что США расширят производство вооружений для Украины.

"Мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", - отметил глава Пентагона.

Министр обороны США также поблагодарил Украину за ее ответственность в вопросе военной помощи, которую ей уже передали.

"Позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы наша помощь в сфере безопасности оставалась в руках защитников Украины", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 12 апреля находится с рабочим визитом в США. Он ожидает новых договоренностей по поддержке Украины.

Также мы писали, что вчера, 11 апреля, Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине.

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