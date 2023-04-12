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Россияне обстреляли Двуречную Харьковской области: есть раненые

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Харьковская область, Среда 12 апреля 2023 15:01
Россияне обстреляли Двуречную Харьковской области: есть раненые Иллюстративное фото: россияне обстреляли Двуречную Харьковскую область (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли поселок Двуречная Купянского района в среду, 12 апреля, в результате чего пострадало гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По предварительным данным, в результате вражеских обстрелов 40-летний мужчина и 30-летняя женщина получили ранения. Они находятся в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь.

Синегубов призывает украинцев быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, вчера мужчина подорвался на мине на собственном дворе в селе Рубежное Харьковской области.

РБК-Украина сообщало, что в ночь на 10 апреля силы ПВО сбили два вражеских дрона в Харьковской области.

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