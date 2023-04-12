Россияне опубликовали видео казни украинского военного. Ермак отреагировал

В российских Telegram-каналах появилось видео казни, вероятно, украинского военного. В Офисе президента пообещали, что за все будет ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Так, вечером в одном из российских Telegram-каналов появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного. Видео также опубликовал на своей странице в Twitter украинский блогер Игорь Лаченков, после чего оно разлетелось по соцсетям.

Вскоре после публикации видео в соцсетях глава ОП Ермак, вероятно, реагируя на него, пообещал "ответ и ответственность".

"За все будет ответ и ответственность", - написал он в своем Telegram-канале.