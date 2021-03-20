Кіпіані виграв справу проти Медведчука, а в Києві виявили "британський" штам: новини за 19 березня

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані виграв суд проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, "британський" штам коронавируса виявили в Києві і ще трьох обласних центрах, Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 19 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

РНБО ввела санкції проти Януковича, Курченка та правоохоронців-зрадників: список

Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та олігарха Сергія Курченка.

Також 19 березня РНБО оголосила санкції проти компаній зі сфери користування надрами.

Рада не змогла скасувати переведення годинників. Законопроект переглянуть

Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників у нашій країні. Парламент відправив на повторне друге читання відповідний законопроект №4201 про обчислення часу в Україні.

За таке рішення проголосувало мінімально необхідну кількість парламентаріїв - 226. За прийняття закону в другому читанні проголосували 212 депутатів.

У фірмах родичів Медведчука і Козака проходять обшуки

У фірмах родичів народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака 19 березня пройшли обшуки. Слідчі дії проводили працівники поліції і прокуратури.

Обшуки проходили на Закарпатті в рамках розслідування справи про можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою компанією дружини Медведчука Оксани Марченко. На ділянці був побудований оздоровчий комплекс "Паражин". Крім того, проведені обшуки на підприємстві "Керамбуд", яке належить братові Медведчука Сергію і братові Тараса Козака Богдану. Розслідується факт самовільного захоплення землі та незаконного видобутку корисних копалин цією фірмою.

Книга про Стуса: Кіпіані виграв справу проти Медведчука

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані виграв суд проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Позов стосувався книги "Справа Стуса".

Апеляційний суд зняв заборону на розповсюдження книги. До цього Дарницький районний суд за скаргою депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука заборонив розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий

Проросійські бойовики на Донбасі з мінометів 120-го калібру обстріляли сьогодні позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного. В результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.

Окрім мінометів, під час обстрілу окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Рада вирішила, як боротися з колекторами. Всі компанії зобов'яжуть реєструватися у реєстрі

Верховна рада у другому читанні прийняла законопроект №4241 для захисту українців від колекторів. За нього проголосували 274 нардепи.

Згідно з документом, буде створено публічний Реєстр колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися. Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

В Україні знайшли докази зв'язку берлінського кілера з ФСБ, - розслідування

Українські правоохоронці в ході спецоперації в Харкові знайшли докази зв'язку берлінського кіллера Вадима Красікова з Федеральною службою безпеки Росії. Докази підтверджують, що заарештований за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі кілер з паспортом на ім'я "Соколов" і співробітник ФСБ Вадим Красіков - одна і та ж особа.

Повідомляється, що силовики в Харкові знайшли фото Красікова у фотоархіві його тещі. За даними журналістів, ці докази вже передані в правоохоронні органи Німеччини. Der Spiegel отримав деякі документи і фото, де обличчя Красікова представлено з різних ракурсів.

Помер відомий український актор: зірка "Електроніка" і "Ліквідації"

В Одесі помер на 76-му році життя відомий український актор театру і кіно Олександр Казиміров. Його пам'ятали та любили завдяки ролям у культових фільмах для молоді.

Про смерть артиста повідомив його друг Юрій Ющенко на своїй сторінці в Facebook.

Зима бере реванш: в Україну йдуть морози до -8 градусів

Погода в Україні 20 і 21 березня буде морозною в нічний час. Сильні "мінуси" очікуються переважно в західних і центральних областях. При цьому вдень – стабільні "плюси". У більшості областей будуть в суботу опади.

Детальний прогноз погоди публікували синоптики Українського гідрометцентру і Meteoprog.