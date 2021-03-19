Україна значно скоротила список країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. З "червоної" зони виключили сім країн.

Так, з "червоної" в "зелену" зону були перенесені Об'єднані Арабські Емірати, Мальдіви, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Литва, Ліхтенштейн і Чилі. Тепер "червоний" список складається з 44 країн, тоді як тижнем раніше тут знаходилася 51 країна.

Також в "зеленій" зоні знаходяться такі туристичні країни, як Грузія, Єгипет, Марокко, Домініканська Республіка, Таїланд, Туреччина, Танзанія, Туніс, Хорватія і Шрі-Ланка. У "червоній" зоні залишаються, зокрема, Болгарія, Чорногорія, Чехія, Угорщина, Кіпр, Польща, Албанія.

Відзначимо, в "червону" зону включають ті країни, де показник захворюваності COVID-19 перевищує показники України. Станом на 19 березня в Україні цей показник становить 354,5.

При в'їзді в Україну з країн "червоної" зони необхідно проходити самоізоляцію/карантин за допомогою програми "Дія". Її можна достроково завершити після отримання негативного тесту на COVID.