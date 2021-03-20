Зима бере реванш: в Україну йдуть морози до -8 градусів

Погода в Україні 20 і 21 березня буде морозною в нічний час. Сильні "мінуси" очікуються переважно в західних і центральних областях. При цьому вдень – стабільні "плюси". У більшості областей будуть в суботу опади.

Опади

За даними синоптиків Укргідрометцентру, в Україні у суботу, 20 березня, очікуються опади у вигляді дощів протягом дня. Пройдуть вони на сході та півдні, а також у більшості центральних та західних регіонів. Сухими залишаться Крим, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька та Рівненська області.

За даними Meteoprog на суботу, опади пройдуть у центрі, на сході, в деяких західних і північних областях. Південь і велика частина західних регіонів залишаться сухими.

Погода в Україні на 20 і 21 березня від Укргідрометцентру (скріншоти: meteo.gov.ua)

21 березня в небі над Україною засяє сонце – очікується ясна погода з мінливою хмарністю. За даними Meteoprog дощі можуть піти в неділю тільки в Луганській області.

Температура повітря

20 березня температура повітря на заході, півночі, в центрі та північному сході буде триматися у відміток від -2 до +5 градусів протягом доби. На півдні і в Закарпатській області переважно без заморозків і до 6 градусів вище нуля.

У неділю максимальні позначки термометрів очікуються до +8 градусів. В середньому по країні очікується +1... +6 градусів. На сході, в центрі та на півночі за даними Meteoprog – від -2 до +5 градусів.

За даними Укргідрометцентру нічні морози на заході будуть досягати відміток до -7 градусів в суботу. Вдень там очікується потепління до +3... +5 градусів. На решті територій вночі до -1 градуса, а вдень +3... +7 градусів.

Вже 21 березня середньодобова амплітуда стане ширше. Так, на заході вдень термометри покажуть +4... +8 градусів, а вже вночі там очікуються морози до -5... -8 градусів.

В інших регіонах вдень буде схожа температура, але вночі термометри не опустяться нижче позначки -5 градусів.

Погода в Україні на 20 і 21 березня від Meteoprog (скріншоти: gismeteo.ua)