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Рада вирішила, як боротися з колекторами. Всі компанії зобов'яжуть реєструватися у реєстрі

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 14:05
Рада вирішила, як боротися з колекторами. Всі компанії зобов'яжуть реєструватися у реєстрі Фото: колектор (ro.com.pl)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада у другому читанні прийняла законопроект №4241 для захисту українців від колекторів. За нього проголосували 274 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Згідно з документом, буде створено публічний Реєстр колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися.

Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Банки й фінансові компанії, як каже закон, повинні будуть повідомляти клієнтів про залучення колекторів при прострочці платежів. Це повинно відбуватися ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів.

Кредитора хочуть зобов'язати публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

У документі також прописаний перелік способів дозволеного взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії.

Нагадаємо, в першому читанні Рада схвалила цей закон у кінці січня.

Як писало РБК-Україна, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупціогенні чинники в законі, який стосується захисту боржників від колекторів.

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