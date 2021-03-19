Рада не змогла скасувати переведення годинників. Законопроект переглянуть

Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників у нашій країні. Парламент відправив на повторне друге читання відповідний законопроект №4201 про обчислення часу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За таке рішення проголосувало мінімально необхідну кількість парламентаріїв - 226. За прийняття закону в другому читанні проголосували 212 депутатів.

Документ пропонував визначити, що на території України обчислення часу відбувається за київським часом, який є єдиним для усієї території, і не здійснюється сезонний перехід часу; київський час застосовується для усіх правовідносин, що виникають на території України.

"Розпорядок роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ і організацій усіх форм власності визначається і встановлюється за київським часом", - йдеться у тексті проекту закону.

Раніше в профільному комітеті звертали увагу, що якщо закон набере чинності до останньої неділі березня, то Україна не буде переходити на літній час.

Відзначимо, що нардеп від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович поставив на підтвердження кілька правок, які передбачали, що цей закон набере чинності на наступний день після опублікування. Ці правки вже врахував профільний комітет, але в сесійній залі їх не підтримали.

Після цього і виникла пропозиція відправити закон на повторне друге читання.