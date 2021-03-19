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На фірмах родичів Медведчука і Козака проходять обшуки

Новость на русском → Закарпатська область, П'ятниця 19 березня 2021 15:46
На фірмах родичів Медведчука і Козака проходять обшуки Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

На фірмах родичів народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака сьогодні, 19 березня, проходять обшуки. Слідчі дії проводять працівники поліції і прокуратури.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Зараз йдуть обшуки. Задіяні прокуратура і Нацполіція", - повідомив він.

Обшуки проходять на Закарпатті в рамках розслідування справи про можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою компанією дружини Медведчука Оксани Марченко. На ділянці був побудований оздоровчий комплекс "Паражин".

Крім того, проведені обшуки на підприємстві "Керамбуд", яке належить братові Медведчука Сергію і братові Тараса Козака Богдану. Розслідується факт самовільного захоплення землі та незаконного видобутку корисних копалин цією фірмою.

До цього правоохоронці провели низку обшуків на об'єктах мережі АЗС Glusco. Цю АЗС пов'язують з нардепом Медведчуком. Обшуки проходили у справі про відмивання грошей, ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, а також незаконне виробництво палива.

Нагадаємо, у лютому Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на Медведчука та його дружину - Оксану Марченко. У списку санкцій опинилася і цивільна дружина нардепа Козака.

А на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Козака та трьох його телеканалів. Козака називають соратником Медведчука.

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