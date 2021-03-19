На фірмах родичів Медведчука і Козака проходять обшуки

На фірмах родичів народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака сьогодні, 19 березня, проходять обшуки. Слідчі дії проводять працівники поліції і прокуратури.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

До цього правоохоронці провели низку обшуків на об'єктах мережі АЗС Glusco. Цю АЗС пов'язують з нардепом Медведчуком. Обшуки проходили у справі про відмивання грошей, ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, а також незаконне виробництво палива.

Крім того, проведені обшуки на підприємстві "Керамбуд", яке належить братові Медведчука Сергію і братові Тараса Козака Богдану. Розслідується факт самовільного захоплення землі та незаконного видобутку корисних копалин цією фірмою.

Обшуки проходять на Закарпатті в рамках розслідування справи про можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою компанією дружини Медведчука Оксани Марченко. На ділянці був побудований оздоровчий комплекс "Паражин".

"Зараз йдуть обшуки. Задіяні прокуратура і Нацполіція", - повідомив він.

Нагадаємо, у лютому Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на Медведчука та його дружину - Оксану Марченко. У списку санкцій опинилася і цивільна дружина нардепа Козака.

А на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Козака та трьох його телеканалів. Козака називають соратником Медведчука.