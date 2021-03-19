ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Книга про Стуса: Кіпіані виграв справу проти Медведчука

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 13:25
Книга про Стуса: Кіпіані виграв справу проти Медведчука Фото: Вахтанг Кіпіані (wikimedia by)
Автор: Анастасія Рокитна

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані виграв суд проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Позов стосувався книги "Справа Стуса".

Про це Кіпіані написав на своїй сторінці у Facebook.

Суд дозволив поширювати книгу про Стуса.

"Ми виграли справу", - написав Кіпіані.

Книга про Стуса: Кіпіані виграв справу проти МедведчукаФото: книга історика (facebook.com/vakhtang.kipiani)

Апеляційний суд зняв заборону на розповсюдження книги. До цього Дарницький районний суд за скаргою депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука заборонив розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Нагадаємо, рішення про заборону книги Дарницький районний суд Києва прийняв 19 жовтня. Після того історик подав апеляцію.

Зазначимо, Україна ввела санкції проти Віктора Медведчука. Також санкції ввели проти трьох проросійських телеканалів.

В результаті, припинили ефірне мовлення телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, а також під управління держави повернули ділянку нафтопродуктопроводу, який експлуатувала пов'язана з Медведчуком компанія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Віктор Медведчук Василий Стус
NEWS
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
Зеленський оновив склад РНБО, ввівши ще одного міністра
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні