Книга про Стуса: Кіпіані виграв справу проти Медведчука
Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані виграв суд проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Позов стосувався книги "Справа Стуса".
Про це Кіпіані написав на своїй сторінці у Facebook.
Суд дозволив поширювати книгу про Стуса.
"Ми виграли справу", - написав Кіпіані.
Фото: книга історика (facebook.com/vakhtang.kipiani)
Апеляційний суд зняв заборону на розповсюдження книги. До цього Дарницький районний суд за скаргою депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука заборонив розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
Нагадаємо, рішення про заборону книги Дарницький районний суд Києва прийняв 19 жовтня. Після того історик подав апеляцію.
Зазначимо, Україна ввела санкції проти Віктора Медведчука. Також санкції ввели проти трьох проросійських телеканалів.
В результаті, припинили ефірне мовлення телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, а також під управління держави повернули ділянку нафтопродуктопроводу, який експлуатувала пов'язана з Медведчуком компанія.