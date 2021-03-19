Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить
Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. Київ опинився в "червоній" зоні карантину.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Так, у столиці протягом трьох днів перевищені показники госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом, а також завантаженість лікарняних ліжок з киснем. Станом на 19 березня ці показники в Києві становлять 98,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення і 71,4% відповідно.
Далі протягом 48 годин державна комісія з питань ТЕБ та НС повинна встановити "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки в Києві. Рішення державної комісії ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати опублікування.
"Червона" зона буде скасована, якщо регіон досягне норми показників протягом не менше п'яти днів поспіль.
Рішення про скасування "червоного" рівня приймається у разі досягнення регіоном всіх показників протягом не менше п'яти днів поспіль.
Зазначимо, в "червоній" зоні карантину заборонено:
- прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
- проведення масових, спортивних та інших заходів;
- прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда)
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів заборонив роботу громадського транспорту в "червоній" зоні карантину.
Відзначимо, вчора мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці з 20 березня до 9 квітня підсилюють карантинні обмеження. Детальніше про те, що планують заборонити - у матеріалі РБК-Україна.
При цьому в Києві не планували скасовувати роботу громадського транспорту, однак він буде працювати з обмеженнями.