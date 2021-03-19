Київ в "червоній" зоні карантину: що це значить

Так, у столиці протягом трьох днів перевищені показники госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом, а також завантаженість лікарняних ліжок з киснем. Станом на 19 березня ці показники в Києві становлять 98,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення і 71,4% відповідно.

Далі протягом 48 годин державна комісія з питань ТЕБ та НС повинна встановити "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки в Києві. Рішення державної комісії ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати опублікування.

"Червона" зона буде скасована, якщо регіон досягне норми показників протягом не менше п'яти днів поспіль.

Рішення про скасування "червоного" рівня приймається у разі досягнення регіоном всіх показників протягом не менше п'яти днів поспіль.

Зазначимо, в "червоній" зоні карантину заборонено: