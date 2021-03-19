РНБО ввела санкції проти Януковича, Курченка та правоохоронців-зрадників: список

Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та олігарха Сергія Курченка.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Санкції ввели за поданням Кабміну та СБУ. Санкції наклали на правоохоронців, які зрадили присязі і зараз працюють в окупованому Криму та на Донбасі, а також на колишніх посадовців. Проти цих людей було накладено максимальні санкції.

Як розповів секретар РНБО, у санкційному списку також опинилися:

Сергій Абісов - так званий "міністр внутрішніх справ Криму";

Микола Азаров - колишній прем'єр України;

Сергій Аксьонов - так званий "глава Криму";

Олександр Бобков - колишній нардеп України;

Валерій Грицай - колишній посадовець ГУ МВС України в Криму;

Костянтин Затулін;

Петро Зима;

Андрій Іванцов;

Олег Кирилов;

Вадим Колесніченко - колишній нардеп;

Володимир Константинов;

Сергій Кусюк - колишній командир полку "Беркут";

Павло Лебєдєв - колишній міністр оборони України;

Леонід Пасічник - ватажок так званої "ЛНР";

Олександр Поддубов - екс-начальник райвідділу міліції в Криму;

Наталія Поклонська - колишня так званий "прокурор Криму";

Віктор Пшонка - колишній генпрокурор України;

Дмитро Саламатін - колишній міністр оборони України;

Ігор Соркін - колишній глава Нацбанку України;

Дмитро Табачник - колишній міністр освіти України;

Микола Ткаченко - колишній начальник Керченської міліції;

Микола Федорян - екс-заступник начальника ГУ МВС України в Криму;

Микола Фіськов - так званий "начальник кримінальної міліції ЛНР";

Олександр Черпіцький - колишній заступник міністра оборони;

Ольга Чічілімова - екс-співробітник ГУ МВС України в Криму.

"Частина з цих людей, які були громадянами України, переважна більшість - 99%, вже є громадянами Російської Федерації", - заявив він.