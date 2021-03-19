РНБО оголосила санкції проти компаній в сфері користування надрами: список

Проти 19 компаній, які працюють у сфері користування надрами запроваджуються санкції. Санкції починають діяти відсьогодні.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов

"Прийняте рішення стосовно санкцій саме в контексті надрокористування", - заявив Данілов, озвучивши список підсанкційних компаній.

Санкцій запроваджені проти таких компаній:

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"Стосовно цих 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна", - наголосив Данілов.

Як пізніше у п'ятницю ввечері пояснив Володимир Зеленський, санкції щодо цих компаній застосовані через те, що правоохоронці встановили факт отримання ними ліцензій за заниженими цінами. Цим вони завдали державі великих збитків.

"Згідно з Конституцією України, надра є власністю усього народу України. Часи, коли існував список осіб, які вважалися "українським народом" і які можуть володіти і користуватися надрами, закінчилися" - наголосив президент