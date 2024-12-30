Катастрофа самолета в Южной Корее и инаугурация президента в Грузии: новости за выходные

В Южной Корее произошла авиакатастрофа с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Тем временем Михаил Кавелашвили принял присягу в парламенте Грузии.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Масштабная авиакатастрофа в Южной Корее

Вчера, 29 декабря, в аэропорту Муан в Южной Корее произошла авиакатастрофа с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Борт летел из Таиланда, но не смог безопасно сесть в южнокорейском аэропорту.

Во время посадки шасси самолета не стало в соответствующее положение, поэтому борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену аэропорта и загорелся.

На борту находился 181 человек. Известно, что двух человек удалось спасти. По сообщениям СМИ, подтверждена гибель более 170 человек.

Подробнее об авиакатастрофе и ее причинах - в материале РБК-Украина.

Заметим, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее.

Инаугурация президента Грузии

В воскресенье оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец.

А тем временем новоизбранный президент Михаил Кавелашвили в здании парламента принял присягу.

Также РБК-Украина писало о том, что после его инаугурации силовики в Грузии провели первые задержания протестующих, которые находились у здания парламента.

Заметим, что после инаугурации нового президента ряд стран ЕС совместно призвали власти Грузии к новым выборам.

Зеленский анонсировал назначение военного омбудсмена

В Украине будет создан особый институт военного омбудсмена. Соответствующий запрос был от украинских военнослужащих, и уже сегодня будет опубликован указ о назначении.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что создание такой институции он обсуждал с министром обороны Украины, военным командованием, а также с представителями гражданского общества.

Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря

В Украине в понедельник, 30 декабря, будут применять графики отключения электроэнергии. Однако ограничения будут длиться только 9 часов в сутки.

Подробнее ознакомиться с ограничениями можно в материале РБК-Украина.

Польша поможет Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии

Напомним, что Украина решила прекратить транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года. В свою очередь это повлияет на Словакию, которая зависит от газа РФ.

Киев сразу отверг любые варианты продолжения транзита, однако Зеленский подчеркнул, что Украина может транспортировать газ в Европу, но только если он не будет российским.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи они обсудили отказ Киева от транзита российского газа.

А после того Фицо пригрозил, что страна прекратит поставки электроэнергии, которая нужна Украине во время отключений сети.

Зато по данным западных СМИ, Польша готова оказать помощь Украине, если Словакия таки отключит электроэнергию из-за газового конфликта.

Синоптики дали прогноз на новогоднюю неделю в Украине

По данным синоптиков погода в последние дни года явно не будет напоминать по-настоящему зимнюю.

Подробнее с прогнозом на рабочую неделю можно ознакомится в материале РБК-Украина.

Военные могут приобрести железнодорожные билеты через "Армия+"

Военные уже могут приобрести железнодорожные билеты из специального резерва для военных прямо со смартфона. Для этого необходимо иметь установленное приложение "Армия+".

"Укрзализныця" первой присоединилась к сервису поддержки военных "Плюсы" от "Армия+". Благодаря этому военнослужащие могут покупать билеты онлайн, доступные исключительно для военных.

РБК-Украина подробно описало, как работает новая услуга.

Британия предоставит Украине деньги на расследование военных преступлений РФ

Британия продолжит оказывать поддержку Украине. Новое финансирование будет направлено на привлечение военных преступников к ответственности.

Отметим, что в воскресенье, 29 декабря, было объявлено о выделении 4,5 миллиона фунтов стерлингов (более 5 млн евро) для помощи Украине.

Эти средства будут направлены на расследование военных преступлений, совершенных российскими военными во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Скандал в 211-й бригаде

Заметим, что недавно в сети вспыхнул скандал вокруг 211 бригады Сил поддержки ВСУ. Это произошло после того, как журналисты опубликовали расследование, в котором говорилось о коррупции, злоупотреблениях и издевательствах над военнослужащими бригады.

Главными фигурантами расследования стали командир бригады Олег Побережнюк и старший лейтенант Владислав Пастух, который является сыном начальника штаба бригады.

Правоохранители объявили подозрение комбригу в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями. Следствие отмечает, что Побережнюк привлек подчиненных к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Его арестовали, но Побережнюк вышел из СИЗО под залог в более 900 тысяч гривен.

Пастух получил подозрение в издевательстве над подчиненными. Он скрывается от правоохранительных органов.

Вчера, 29 декабря, скандального командира 211-й бригады задержали и доставили в Киев.