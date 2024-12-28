Украина обратилась к энергетическому еврокомиссару из-за угроз Фицо

Украина обратилась к энергетическому еврокомиссару из-за угроз словацкого премьера Роберта Фицо. Все страны ЕС должны придерживаться тех норм которой сейчас существуют, считает украинская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.