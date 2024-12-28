Украина обратилась к энергетическому еврокомиссару из-за угроз Фицо
Украина обратилась к энергетическому еврокомиссару из-за угроз словацкого премьера Роберта Фицо. Все страны ЕС должны придерживаться тех норм которой сейчас существуют, считает украинская сторона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.
"Мы бы очень хотели, чтобы в ЕС все придерживались тех норм и регуляций, которой сегодня существуют", - подчеркнул Галущенко.
По его словам, решение такого плана, как говорит Фицо, единогласно принять будет абсолютно невозможно.
"Если будут попытки обосновать такое решение, то это все равно будет нарушением соответствующих регуляций Еврокомиссии. Я сегодня обратился письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому Сообществу, чтобы эти вопросы были рассмотреть соответствующим образом с точки зрения соблюдения норм законодательства", - пояснил министр.
Угрозы со стороны Фицо
Напомним, что Украина решила прекратить транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года. В свою очередь это повлияет на Словакию, которая зависит от газа РФ.
Киев сразу отверг любые варианты продолжения транзита, однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может транспортировать газ в Европу, но только если он не будет российским.
На прошлой неделе Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи они обсудили отказ Киева от транзита российского газа.
После чего премьер-министр Словакии Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.
РБК-Украина писало, что угрозы Фицо о прекращении поставок электроэнергии не повлияют на энергообеспечение Украины.
Более того, по словам Зеленского, политика Фицо может нанести вред самой Словакии.
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