Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 30 декабря

В Украине в понедельник, 30 декабря, применять графики отключения электроэнергии. Однако ограничения будут длиться только 9 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 30 декабря, время применения и объем ограничений будут такими: для бытовых потребителей с 08:00 до 17:00 - одна очередь отключений;

для промышленности и бизнеса с 08:00 до 19:00 - применение графиков ограничения мощности. Причина введения ограничений неизменна, а именно - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. В компании отметили, что энергетики по-прежнему работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. "Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - отметили в "Укрэнерго".