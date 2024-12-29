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Британия предоставит Украине деньги на расследование военных преступлений РФ

Украина, Воскресенье 29 декабря 2024 16:57
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Британия предоставит Украине деньги на расследование военных преступлений РФ Фото: Британия предоставит Украине средства на расследование военных преступлений РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британия продолжит оказывать поддержку Украине. Новое финансирование будет направлено на привлечение военных преступников к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии.

Сегодня, 29 декабря, было объявлено о выделении 4,5 миллиона фунтов стерлингов (более 5 млн евро) для помощи Украине. Эти средства будут направлены на расследование военных преступлений, совершенных российскими военными во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Финансирование предназначено для поддержки документирования, расследования и судебного преследования в Украине военных преступлений.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Напомним, что в ноябре прошлого года Европол создал новую оперативную группу (OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений в Украине.

Незадолго до того следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

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