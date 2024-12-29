Масштабная авиакатастрофа в Южной Корее: что известно о причинах и количестве жертв

Масштабная авиакатастрофа произошла в Южной Корее 29 декабря. На борту самолета, который потерпел крушение, находилось более 180 человек, вероятно, только двое выжили.

Что известно о трагической авиакатастрофе в Южной Корее - в материале РБК-Украина ниже.

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Подробности авиакатастрофы

Авария произошла около 9:07 по местному времени (примерно в 2:00 по киевскому времени) 29 декабря в международном аэропорту округа Муан в Южной Корее.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air совершал рейс 7C2216. Борт летел из Бангкока (столица Таиланда) в Муан, что в 288 км от Сеула на юго-западе страны.

Подтверждено, что на борту самолета находился 181 человек: 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным министерства транспорта Южной Кореи, среди пассажиров было двое граждан Таиланда, остальные - граждане Южной Кореи.

В сети опубликовали момент авиакатастрофы. На кадрах видно, что шасси не стало в соответствующее положение, когда самолет совершил аварийную посадку. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался во внешнюю стену аэропорта и вспыхнул.

Что известно о жертвах

Южнокорейские СМИ пишут, что, вероятно, в результате авиакатастрофы погибли 179 человек. По данным пожарной службы Южной Кореи, двух человек нашли живыми. Это две женщины - пассажирка и член экипажа. Их госпитализировали.

Сейчас достоверно подтверждено, что гибель 94 человек. Другие считаются без вести пропавшими.

Фото: в Южной Корее разбился пассажирский самолет (en.yna.co.kr)

Спасатели отмечают, что продолжают искать людей в хвостовой части самолета.

"Пассажиры выпали из самолета после столкновения с забором. Шансов выжить практически нет. Фюзеляж почти полностью разрушен, и опознать погибших трудно. Нужно время, чтобы найти и вернуть останки", - сказал представитель пожарной службы в комментарии СМИ.

Предварительная причина аварии

По предварительным оценкам, причиной катастрофы мог стать отказ механизма шасси самолета, который в свою очередь вышел из строя из-за вероятного столкновения со стаей птиц.

На кадрах, где зафиксирован момент аварии, можно заметить, что шасси не стало в соответствующее положение в момент посадки.

Также предполагается, что мог выйти из строя один из двигателей или были повреждены индикаторы самолета. По другим версиям, к аварии могли привести осложненные погодные условия.