Скандального командира 211-й бригады задержали и доставили в Киев

Командиру 211 бригады понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку объявили новое подозрение. Его задержали и доставили в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и ГБР .

Правоохранители объявили командиру 211 бригады подозрение по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

По данным следствия, комбриг не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Начиная с февраля по июль 2024 года он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами. Однако командир бригады не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.

Правоохранители подтвердили, что провели обыски по месту жительства командира бригады.

ГБР отмечает, что сейчас Побережнюка задержали и доставили в Киев. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: комбрига 211 бригады задержали и доставили в Киев (t.me/DBRgovua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что у скандального командира 211 бригады проводили обыски и что ему готовили новое подозрение.