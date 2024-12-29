Зеленский отреагировал на трагическую авиакатастрофу в Южной Корее

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее. В результате аварии погибли более 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в X (Twitter).

"Мы разделяем ваше горе и стоим бок о бок с корейским народом в это скорбное время", - добавил глава государства.

"Трагическая новость об ужасной авиакатастрофе Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в округе Муан, Республика Корея, которая унесла так много жизней. Каждая потерянная жизнь - это неизмеримая трагедия", - отметил президент.

Масштабная авиакатастрофа в Южной Корее

Сегодня, 29 декабря, в аэропорту Муан в Южной Корее произошла авиакатастрофа с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Борт летел из Таиланда, но не смог безопасно сесть в южнокорейском аэропорту.

Во время посадки шасси самолета не стало в соответствующее положение, поэтому борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену аэропорта и загорелся.

На борту находился 181 человек. Известно, что двух человек удалось спасти. По сообщениям СМИ, подтверждена гибель 124 человек. Другие считаются без вести пропавшими.

Подробнее об авиакатастрофе и ее причинах - в материале РБК-Украина.

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