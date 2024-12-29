Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии, - Bloomberg

По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любые дисбалансы, которые могут возникнуть в перегруженной системе Украины, если Словакия примет решение остановить подачу.

Заверения Варшавы прозвучали на фоне эскалации спора о будущем транзите российского газа через Украину. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пару дней назад пригрозил, что страна прекратит поставки электроэнергии, которая нужна Украина во время отключений сети, если это будет необходимо. И по словам высокопоставленного чиновника, глава словацкого правительства выполнил свою угрозу и отключил резервные источники электроснабжения для нашей страны.

Bloomberg пишет, что спустя почти три года после полномасштабного вторжения России в Украину, Братислава по-прежнему зависит от дешевого газа от "Газпрома", тем самым подрывая усилия ЕС по снижению зависимости от российской энергии.

Также издание добавило, что в то время, как Евросоюз намерен к 2027 году отказаться от поставок ископаемого топлива из РФ, газ не был частью санкций, которые блок принял против Москвы с 222 года. Это значит, что компаниям по-прежнему разрешено заключать контракты и продолжать импорт, если эти соглашения соответствуют действующим правилам Европейского союза.