В Грузии произошли первые задержания митингующих после инаугурации Кавелашвили

В Грузии силовики провели первые задержания протестующих у здания парламента. Участники акции выступают против вступления Михаила Кавелашвили в должность президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Министерство внутренних дел Грузии не комментирует задержания.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что участники акции пытаются "отбить" у силовиков митингующих, которых задерживают. Сообщается, что в результате столкновений есть пострадавшие.

Местные пишут, что задержали минимум четырех человек.

Как отмечают в сети, силовики в Тбилиси получили приказ задерживать участников акции протеста на проспекте Руставели. Полиция проводит задержания под предлогом того, что протестующие якобы мешают движению транспорта.

Политический кризис в Грузии

Сегодня, 29 декабря, избранный "Грузинской мечтой" президент Михаил Кавелашвили принял присягу. Его избрали президентом решением избирательной коллегии 14 декабря. Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента, которого выдвинула правящая партия.

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить с должности, пока не будут проведены перевыборы.

Впрочем, сегодня Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец и заявила, что "забирает легитимность".

Кавелашвили не признают президентом Грузии оппозиционные партии, а также европейские страны и США.

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