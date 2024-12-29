Военные могут приобрести железнодорожные билеты через "Армия+": как это работает

Военные теперь могут приобрести железнодорожные билеты из специального резерва для военных прямо со смартфона. Для этого необходимо иметь установленное приложение "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы территориальной обороны ВСУ .

"Обязательно сохраните билет: сделайте скриншот или отправьте его на электронную почту, ведь из-за защиты данных он не будет сохраняться", - отметили Силы территориальной обороны ВСУ.

Билеты из спецрезерва доступны от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

"Укрзализныця" первой присоединилась к сервису поддержки военных "Плюсы" от "Армия+". Благодаря этому военнослужащие могут покупать билеты онлайн, доступные исключительно для военных.

Как купить билеты УЗ

В целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд. В веб-версии сервиса доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.

Недавно стало известно о запуске в приложении "Армия+" новой программы "Плюсы". Она, в частности, предлагает специальный резерв билетов "Укрзализныци" для военных.

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