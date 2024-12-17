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Скандал в 211-й бригаде: подозрение получил командир одной из воинских частей

Вторник 17 декабря 2024 11:32
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Скандал в 211-й бригаде: подозрение получил командир одной из воинских частей Фото: командир одной из воинских частей в 211-й бригаде получил подозрение
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Следователи полиции Тернопольской области сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в злоупотреблении служебным положением. Речь идет о 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, вокруг которой разгорелся скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По информации источников РБК-Украина, это - командир воинской части А7147 полковник Побережнюк Олег Владимирович.

Подозреваемый привлек 4-х военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области, однако военные находились дома, получая зарплату и боевые выплаты.

"Общая сумма ущерба государству составляет почти миллион гривен. Фигуранту объявили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением - ему грозит до 6 лет заключения", - заявили в полиции.

Кроме того, ГБР проводит расследование по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

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Вооруженные силы Украины Хмельницкая область ГБР
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