Зеленский анонсировал назначение военного омбудсмена
В Украине будет создан особый институт военного омбудсмена. Соответствующий запрос был от украинских военнослужащих, и уже завтра будет опубликован приказ о назначении.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
"Нужен такой человек, который будет способен защищать права наших воинов, и такая системная способность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, со всеми другими, кто необходим, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов", - сказал глава государства.
Зеленский рассказал, что создание такого института он обсуждал с министром обороны Украины, военным командованием, а также с представителями гражданского общества.
"И сейчас подготовлено первое решение - указ о назначении уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы начать эту работу и подготовить запуск института омбудсмена. Я выбрал кандидатуру - сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра", - проинформировал президент.
Он добавил, что вместе с новым уполномоченным, с правозащитным сообществом и Министерством обороны будет согласован соответствующий законопроект о военном омбудсмене, а также соответствующие системные основы его деятельности. В частности, полномочия, финансы и прочее.
"Я прошу Верховную Раду Украины и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена. Я благодарю всех, кто помогает", - резюмировал Зеленский.
Напомним, о появлении военного омбудсмена в Украине в начале декабря заявил министр обороны Рустем Умеров. В частности, он представил концепцию внедрения этого института президенту.
"Первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, которое уже демонстрирует конкретные результаты: реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав наших воинов", - рассказывал глава оборонного ведомства.
Тогда же он проинформировал, что следующим шагом после создания Центрального управления защиты прав военнослужащих станет введение института военного омбудсмена. Последний же, как сообщал Умеров, будет заниматься защитой прав украинских бойцов, резервистов, а также членов их семей.
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