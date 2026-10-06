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Управление дронами и такмед в школах: как изменится курс "Защита Украины" в 2027 году

20:20 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Управление дронами и такмед в школах: как изменится курс "Защита Украины" в 2027 году Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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С 1 сентября 2027 года обновленный курс "Защита Украины" должен охватить учеников всех школ Украины. Старшеклассники также смогут углубленно изучать отдельные направления, в том числе управление дронами, инженерию и кибербезопасность.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что изменят на уроках "Защиты Украины"

Обновление предмета предполагает не только теоретическую подготовку, но и практические навыки. В частности, школьники уже сейчас в рамках обучения в центрах "Защиты Украины" отрабатывают тактическую медицину, стрелковую подготовку и пилотирование FPV-дронов.

В дальнейшем для учеников старших классов предусмотрена возможность углубленно выбирать отдельные направления. Среди них - управление дронами, инженерия и кибербезопасность.

Сколько в Украине ячеек "Защиты Украины"

Сейчас в Украине работает 1027 ячеек "Защиты Украины". Это специально оборудованные учебные пространства, которыми пользуются ученики нескольких учебных заведений. По данным МОН, в таких ячейках обучаются около 80% старшеклассников.

На создание и оснащение ячеек за время реформы направили 2,1 млрд. гривен. Еще более 100 млн. гривен потратили на профессиональное развитие учителей.

Что сейчас изучают школьники

О развитии курса свидетельствуют результаты второго Всеукраинского форума "Защита Украины - 2026", который 23-27 сентября провели на Закарпатье. В нем в течение пяти дней участвовали старшеклассники из разных регионов Украины и учителя.

Форум завершился соревнованием между ячейками, в котором приняли участие 19 команд. Участники проходили учебно-практический квест, где должны были выполнить задачи по тактической медицине, стрелковой подготовке по разным положениям, пилотирование FPV-дронов класса Tiny Whoop, а также преодолеть полосу препятствий.

Команды самостоятельно определяли последовательность выполнения задач, распределяли роли и координировали свои действия в условиях ограниченного времени.

Первые соревнования между ячейками провели в 2025 году. Для развития этого формата МОН разработало проект правил, определяющий единые подходы к участию, оценке и награждению. Документ предусматривает три этапа соревнований и уже прошел общественное обсуждение.

Когда обновленный курс заработает для всех школьников

Ожидается, что с 1 сентября 2027 года обновленный курс "Защита Украины" охватит учеников всех школ страны.

Координацию и организационно методическое сопровождение второго Всеукраинского форума обеспечил Национальный центр "Малая академия наук Украины". К практической программе и соревнованиям также присоединились 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов", 12-я бригада специального назначения "Азов", Академия SkyFall, "ИБИС" и L7 Simulators.

Ранее РБК-Украина рассказывало об одобрении пособия по комплексным сценариям уроков обновленного курса "Защита Украины" для 10-11 классов. Предмет перешел практикоориентированный тренинговый формат. Для учителей подготовили 140 готовых уроков с практическими упражнениями, играми, презентациями и пошаговыми сценариями занятий.

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