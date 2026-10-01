Питание детей в школах Украины: как родители оценивают меню и качество еды

В Украине продолжается опрос насчет качества организации школьного питания. Промежуточные результаты показали, что условия в столовых устраивают большинство родителей, однако отдельные моменты взрослым хотелось бы изменить.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

О каком опросе идет речь

В МОН напомнили, что в Украине продолжается опрос родителей насчет качества организации школьного питания.

Его, во исполнение поручения премьер-министра, проводит Государственная служба качества образования (ГСКО).

"Питание в каждой школе должно быть качественным", - подчеркнул министр образования и науки Андрей Бутенко на саммите городских глав в рамках заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины (посвященного школьному питанию).

Там же чиновник представил и промежуточные результаты опроса.

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Что в организации питания оценили положительно

По данным МОН, по состоянию на 25 сентября было проанализировано 7873 анкеты родителей детей, которые учатся очно.

Исходя из промежуточных результатов опроса, положительно родители украинских школьников оценили:

условия в столовых - 89,9%;

размер порций - 86,8%;

организацию приема пищи - 86,8%;

качество блюд - 84,7%;

разнообразие меню - 84,5%;

вкус - 83,6%;

температуру блюд - 79%.

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Какие вопросы беспокоят родителей больше всего

Заместитель министра Анастасия Софиенко сообщила, что для чиновников важно "опираться на данные и обратную связь от семей", чтобы понимать - "что уже работает хорошо, а где нужны изменения".

Она отметила, что "опрос показывает конкретные вопросы, которые беспокоят родителей":

40,3% - хотели бы видеть более разнообразное меню;

36,1% - улучшение вкуса блюд;

23,4% - улучшение их качества;

19,8% - улучшение их температуры.

"Отдельно видим, что 18,7% родителей не знают, как организовано питание ребенка во время пребывания в укрытии", - поделилась Софиенко.

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Как оставить отзыв о школьном питании

Тем из граждан, у которых есть замечания насчет питания их детей в школе, советуют обратиться в территориальное управление Государственной службы качества образования (в своем регионе).

Соответствующие контакты доступны на сайте МОН по ссылке.

"Вместе с ГСКО, Госпродпотребслужбой и громадами работаем над тем, чтобы реагировать на эти сигналы и улучшать организацию питания там, где родители видят проблемы", - подытожила Софиенко.